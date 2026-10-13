Этот рецепт станет отличной заменой привычным салатам и закускам, а также венгерскому лечо, которое завоевало популярность в Европе.

Преимущество этого необычного блюда заключается в его простоте и быстроте приготовления. Процесс занимает совсем немного времени, что делает его идеальным выбором, когда нужно быстро приготовить что-то вкусное.

Ингредиенты (на 3 порции):

перец – 5-6 крупных плодов;

лук – 1 средняя луковица;

чеснок – 2 зубчика;

куриное филе (вареное) – небольшой кусок;

яйца – 3 штуки.

Пошаговая инструкция по приготовлению

1. Перец очищают от семян и нарезают на маленькие кусочки размером примерно 2 на 2 см. Для большей оригинальности рекомендуется использовать перцы разных цветов.

2. В сковороду наливают ½ стакана воды и 1 столовую ложку растительного масла, ставят на огонь. Добавляют нарезанный перец и накрывают крышкой.

3. Пока перец готовится, очищают лук и чеснок. Затем эти овощи также помещают в сковороду, не перемешивая.

4. Вареное куриное филе нарезают на небольшие кусочки и добавляют к перцу и другим ингредиентам.

5. Овощи с курятиной тушат в течение 5 минут. Затем добавляют 3 яйца.

6. Ингредиенты солят и перчат по вкусу. После этого все перемешивают. Когда яйца «схватятся», блюдо снимают с огня. Накрывают крышкой на 2-3 минуты, а затем подают к столу.