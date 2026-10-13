Картофель является одним из самых популярных овощей, богатым витаминами С и В, а также полезными микроэлементами и минералами.

Этот корнеплод также является хорошим источником клетчатки и белка.

Однако полезные свойства картофеля зависят от способа его приготовления.

Гастроэнтеролог Елена Грек выделила самые вредные блюда из картофеля.

По словам специалиста, следует избегать жарки овоща, так как в этом случае все полезные элементы теряются, а калорийность увеличивается почти в два раза.

Кроме того, при жарке масла выделяются вредные канцерогены, которые могут негативно влиять на нервную систему и даже повышать риск развития рака.

Также не рекомендуется употреблять картофельное пюре. Этот популярный гарнир считается вредным, так как при его приготовлении пищевые волокна разрушаются, высвобождая крахмал, который может вызвать резкий скачок уровня сахара в крови.