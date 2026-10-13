Грибы — это вкусный, но довольно тяжелый для нашего организма продукт. Они содержат много грибной клетчатки — хитина, который не переваривается человеком. Эта клетчатка создает значительную нагрузку на желудочно-кишечный тракт, особенно на слизистую желудка и поджелудочную железу.
Эксперты рекомендуют отваривать грибы перед приготовлением в течение 10 минут. После этого отвар нужно слить, промыть отваренные грибы и только потом готовить их.
Почему грибы нужно варить после сбора?
Предварительное отваривание грибов помогает значительно снизить содержание токсичных элементов (свинец, ртуть, кадмий, мышьяк и другие). Важно помнить, что грибы — это белок, который быстро портится, поэтому их следует подвергать кулинарной обработке в день сбора.
Если нет времени на приготовление грибов, их можно заморозить. При низкой температуре останавливается развитие микроорганизмов и распад полезных веществ.
Какие грибы можно использовать без предварительного отваривания?
Из большой группы съедобных грибов только белый гриб, груздь настоящий и рыжик обыкновенный считаются безусловно съедобными грибами, которые можно использовать для приготовления блюд без предварительного отваривания.
Сколько белка содержится в разных грибах?
Количество белка в различных грибах на порцию 100 г:
Белый гриб — 3,7 г
Вешенки сырые — 3,3 г
Сморчки сырые — 3,1 г
Шампиньоны сырые — 3,1 г
Лисички сырые — 1,5 г
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