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Почему грибы следует варить сразу после сбора? 0 130

Еда и рецепты
Дата публикации: 13.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Грибы

Грибы — это вкусный, но довольно тяжелый для нашего организма продукт. Они содержат много грибной клетчатки — хитина, который не переваривается человеком. Эта клетчатка создает значительную нагрузку на желудочно-кишечный тракт, особенно на слизистую желудка и поджелудочную железу.

 

Эксперты рекомендуют отваривать грибы перед приготовлением в течение 10 минут. После этого отвар нужно слить, промыть отваренные грибы и только потом готовить их.

Почему грибы нужно варить после сбора?

Предварительное отваривание грибов помогает значительно снизить содержание токсичных элементов (свинец, ртуть, кадмий, мышьяк и другие). Важно помнить, что грибы — это белок, который быстро портится, поэтому их следует подвергать кулинарной обработке в день сбора.

Если нет времени на приготовление грибов, их можно заморозить. При низкой температуре останавливается развитие микроорганизмов и распад полезных веществ.

Какие грибы можно использовать без предварительного отваривания?

Из большой группы съедобных грибов только белый гриб, груздь настоящий и рыжик обыкновенный считаются безусловно съедобными грибами, которые можно использовать для приготовления блюд без предварительного отваривания.

Сколько белка содержится в разных грибах?

Количество белка в различных грибах на порцию 100 г:

Белый гриб — 3,7 г
Вешенки сырые — 3,3 г
Сморчки сырые — 3,1 г
Шампиньоны сырые — 3,1 г
Лисички сырые — 1,5 г

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