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Диетологи рассказали о тыкве, способствующей снижению риска катаракты 0 99

Еда и рецепты
Дата публикации: 14.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Диетологи рассказали о тыкве, способствующей снижению риска катаракты

Американские диетологи выделили тыкву как овощ, который может помочь снизить риск развития катаракты.

 

Кристи Ганьон, автор блога о правильном питании и здоровом образе жизни, в эксклюзивном интервью изданию Fox News, сообщила, что употребление тыквы может улучшить качество слизистых оболочек организма и снизить риск появления катаракты благодаря содержанию витамина А. Питательные вещества, содержащиеся в этом овоще, способствуют формированию качественных мышечных волокон и костной ткани.

Другой диетолог, Маккензи Берджесс, отметила, что тыква является диетическим продуктом, который помогает эффективно снижать вес: «Тыква полезна для похудения, так как состоит в основном из воды. В ней мало калорий, но много питательных веществ». Она также подчеркнула наличие антиоксиданта витамина С и калия, который регулирует водно-солевой обмен и положительно влияет на артериальное давление.

Мишель Раух, еще один диетолог, выделила клетчатку в составе тыквы как главный плюс, так как она обеспечивает длительное насыщение и снижает количество липопротеинов низкой плотности в крови, что, в свою очередь, снижает риск атеросклероза.

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