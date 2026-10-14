Кристи Ганьон, автор блога о правильном питании и здоровом образе жизни, в эксклюзивном интервью изданию Fox News, сообщила, что употребление тыквы может улучшить качество слизистых оболочек организма и снизить риск появления катаракты благодаря содержанию витамина А. Питательные вещества, содержащиеся в этом овоще, способствуют формированию качественных мышечных волокон и костной ткани.

Другой диетолог, Маккензи Берджесс, отметила, что тыква является диетическим продуктом, который помогает эффективно снижать вес: «Тыква полезна для похудения, так как состоит в основном из воды. В ней мало калорий, но много питательных веществ». Она также подчеркнула наличие антиоксиданта витамина С и калия, который регулирует водно-солевой обмен и положительно влияет на артериальное давление.

Мишель Раух, еще один диетолог, выделила клетчатку в составе тыквы как главный плюс, так как она обеспечивает длительное насыщение и снижает количество липопротеинов низкой плотности в крови, что, в свою очередь, снижает риск атеросклероза.