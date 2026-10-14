Кардиолог Роман Алексеев выделил несколько продуктов, которые могут снизить риск атеросклероза и инфаркта. К ним относятся рыба семейства лососевых, оливковое масло, а также орехи, такие как грецкие и фундук.

По словам эксперта, важным аспектом профилактики инфаркта миокарда является соблюдение определенных диетических рекомендаций. Питание должно быть направлено на укрепление сосудистой стенки и предотвращение образования атеросклеротических бляшек.

Регулярные осмотры у врача, контроль уровня холестерина и проведение УЗИ для обнаружения атеросклеротических бляшек также являются частью профилактики.

Кардиолог добавил, что для предотвращения атеросклероза следует исключить из рациона фастфуд, полуфабрикаты и жирные сорта мяса.