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Продукты, защищающие от атеросклероза и инфаркта по мнению кардиолога 0 246

Еда и рецепты
Дата публикации: 14.10.2026
BB.LV
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Врач поделился информацией о продуктах, которые помогают в профилактике инфаркта.

 

Кардиолог Роман Алексеев выделил несколько продуктов, которые могут снизить риск атеросклероза и инфаркта. К ним относятся рыба семейства лососевых, оливковое масло, а также орехи, такие как грецкие и фундук.

По словам эксперта, важным аспектом профилактики инфаркта миокарда является соблюдение определенных диетических рекомендаций. Питание должно быть направлено на укрепление сосудистой стенки и предотвращение образования атеросклеротических бляшек.

Регулярные осмотры у врача, контроль уровня холестерина и проведение УЗИ для обнаружения атеросклеротических бляшек также являются частью профилактики.

Кардиолог добавил, что для предотвращения атеросклероза следует исключить из рациона фастфуд, полуфабрикаты и жирные сорта мяса.

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