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Печеный баклажан с томатами и веганским песто 0 46

Еда и рецепты
Дата публикации: 15.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Печеный баклажан с томатами и веганским песто

Соус песто очень вкусен и отлично подходит для многих блюд. Сочетание его с баклажанами является необычным и интересным вариантом.

 

Ингредиенты:

Баклажан – 1 шт.
Томаты – 2 шт.
Кедровые орехи – 10 г
Оливковое масло – 10 мл
Микрозелень – 5 г
Соль – 2 г
Перец молотый – 2 г

Для веганского песто:

Базилик – 50 г
Оливковое масло – 50 г
Чеснок – 1 зубчик
Кедровые орехи – 30 г
Соль – 2 г

Как приготовить:

Начните с промывания томатов и баклажана в теплой воде. Затем разрежьте баклажан вдоль на две равные части и обжарьте его на сковороде-гриль.

Разогрейте духовку до 160°C и запекайте баклажан в течение 30 минут. После этого дайте ему полностью остыть.

Промойте листья базилика, очистите чеснок и натрите его на мелкой терке. Все ингредиенты для соуса песто смешайте в блендере до получения однородной массы.

Разрежьте томаты на дольки. На тарелку выложите половинки баклажана, сверху разместите дольки томата и полейте веганским песто. При подаче украсьте кедровыми орехами, микрозеленью и полейте оливковым маслом.

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