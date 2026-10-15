Соус песто очень вкусен и отлично подходит для многих блюд. Сочетание его с баклажанами является необычным и интересным вариантом.
Ингредиенты:
Баклажан – 1 шт.
Томаты – 2 шт.
Кедровые орехи – 10 г
Оливковое масло – 10 мл
Микрозелень – 5 г
Соль – 2 г
Перец молотый – 2 г
Для веганского песто:
Базилик – 50 г
Оливковое масло – 50 г
Чеснок – 1 зубчик
Кедровые орехи – 30 г
Соль – 2 г
Как приготовить:
Начните с промывания томатов и баклажана в теплой воде. Затем разрежьте баклажан вдоль на две равные части и обжарьте его на сковороде-гриль.
Разогрейте духовку до 160°C и запекайте баклажан в течение 30 минут. После этого дайте ему полностью остыть.
Промойте листья базилика, очистите чеснок и натрите его на мелкой терке. Все ингредиенты для соуса песто смешайте в блендере до получения однородной массы.
Разрежьте томаты на дольки. На тарелку выложите половинки баклажана, сверху разместите дольки томата и полейте веганским песто. При подаче украсьте кедровыми орехами, микрозеленью и полейте оливковым маслом.
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