Соус песто очень вкусен и отлично подходит для многих блюд. Сочетание его с баклажанами является необычным и интересным вариантом.

Ингредиенты:

Баклажан – 1 шт.

Томаты – 2 шт.

Кедровые орехи – 10 г

Оливковое масло – 10 мл

Микрозелень – 5 г

Соль – 2 г

Перец молотый – 2 г

Для веганского песто:

Базилик – 50 г

Оливковое масло – 50 г

Чеснок – 1 зубчик

Кедровые орехи – 30 г

Соль – 2 г

Как приготовить:

Начните с промывания томатов и баклажана в теплой воде. Затем разрежьте баклажан вдоль на две равные части и обжарьте его на сковороде-гриль.

Разогрейте духовку до 160°C и запекайте баклажан в течение 30 минут. После этого дайте ему полностью остыть.

Промойте листья базилика, очистите чеснок и натрите его на мелкой терке. Все ингредиенты для соуса песто смешайте в блендере до получения однородной массы.

Разрежьте томаты на дольки. На тарелку выложите половинки баклажана, сверху разместите дольки томата и полейте веганским песто. При подаче украсьте кедровыми орехами, микрозеленью и полейте оливковым маслом.