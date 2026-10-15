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Разница между джемом и вареньем, а также кабачком и цукини 0 55

Еда и рецепты
Дата публикации: 15.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Разница между джемом и вареньем, а также кабачком и цукини

Список ингредиентов в рецепте может вызвать недоумение у кулинаров, особенно начинающих.

 

Иногда бывает сложно понять, что получится в результате следования рецепту. Особенно часто возникают путаницы с такими кулинарными терминами, как джем и варенье.

Хотя оба продукта готовятся из вареных ягод или фруктов с добавлением сахара, джем и варенье имеют свои отличия. Заготовки различаются по консистенции: джем более густой и однородный, так как все компоненты полностью развариваются.

Варенье, напротив, должно содержать целые ягоды, плавающие в жидком сиропе. При этом можно использовать не только привычные фрукты и ягоды, но и такие овощи, как огурцы, тыквы, лук и даже кабачки.

Что касается кабачков и цукини, многие хозяйки считают их похожими. На самом деле, кабачок имеет более жесткую и толстую кожуру светло-зеленого цвета. Цукини же может быть темно-зеленым или черным, а его кожура настолько мягкая, что ее можно не срезать. Благодаря нежной мякоти, цукини можно употреблять в сыром виде.

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