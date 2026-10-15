Иногда бывает сложно понять, что получится в результате следования рецепту. Особенно часто возникают путаницы с такими кулинарными терминами, как джем и варенье.

Хотя оба продукта готовятся из вареных ягод или фруктов с добавлением сахара, джем и варенье имеют свои отличия. Заготовки различаются по консистенции: джем более густой и однородный, так как все компоненты полностью развариваются.

Варенье, напротив, должно содержать целые ягоды, плавающие в жидком сиропе. При этом можно использовать не только привычные фрукты и ягоды, но и такие овощи, как огурцы, тыквы, лук и даже кабачки.

Что касается кабачков и цукини, многие хозяйки считают их похожими. На самом деле, кабачок имеет более жесткую и толстую кожуру светло-зеленого цвета. Цукини же может быть темно-зеленым или черным, а его кожура настолько мягкая, что ее можно не срезать. Благодаря нежной мякоти, цукини можно употреблять в сыром виде.