Этот соус обладает насыщенным и пряным вкусом, который удивит ваших гостей и домочадцев.

Ингредиенты:

брусника – 0,2 кг;

свежий имбирь (тертый) – 25 г;

апельсин – 1 штука;

сахар – 0,1 кг;

прованские травы – 1 чайная ложка;

корица (молотая) – 1 чайная ложка.

Пошаговая инструкция по приготовлению

1. Сначала тщательно промойте ягоды брусники и высыпьте их в кастрюлю. Если брусника замороженная, предварительно разморозьте ее.

2. В кастрюлю добавьте тертый имбирь, прованские травы и поставьте на огонь. Тушите содержимое в течение 10 минут.

3. После варки перебейте ягоды и остальные ингредиенты блендером до получения однородной массы. Затем добавьте цедру и сок апельсина, сахар и корицу.

4. Снова поставьте кастрюлю на огонь и варите, периодически помешивая, в течение 10-15 минут, пока соус не загустеет. Дайте ему полностью остыть перед использованием.

5. Храните готовый соус в контейнере или небольших баночках в холодильнике. В прохладном месте брусничный соус можно хранить не более месяца.

Этот соус отлично подходит к котлетам, фрикаделькам, тефтелям и отбивным, придавая привычным блюдам новый вкус.