Яичница считается одним из самых простых блюд, но при её приготовлении часто возникают проблемы.

Из-за распространенных ошибок ваш завтрак может оказаться испорченным.

Часто яйца прилипают к сковороде, что нарушает целостность блюда.

Какие ошибки стоит избегать?

Не жарьте холодные яйца

Во время утренней спешки многие жарят яйца прямо из холодильника, что является серьезной ошибкой. Перед приготовлением продукт должен некоторое время находиться при комнатной температуре.

Поэтому сначала дайте яйцам полежать на кухне, а затем приступайте к жарке.

Не используйте некачественную посуду

Выбор сковороды играет важную роль. Чаще всего именно от качества посуды зависит, удастся ли сохранить целостность яичницы.

Если у вас нет хорошей сковороды из чугуна, выбирайте посуду с антипригарным покрытием.

Правильная настройка огня

Сначала сковороду нужно хорошо прогреть, чтобы равномерно распределить температуру. Однако после этого следует значительно уменьшить огонь.

Если готовить яичницу на слишком сильном огне, блюдо не получится.