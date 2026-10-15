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Три продукта для сохранения красоты кожи в холодное время года 0 54

Еда и рецепты
Дата публикации: 15.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Три продукта для сохранения красоты кожи в холодное время года

Уход за кожей зависит от времени года, особенно в холодную погоду.

 

В холодное время года важно защищать кожу лица от негативных факторов, чтобы избежать различных проблем.

Однако косметические средства не являются единственным решением. Важно также скорректировать свой рацион. Какие три продукта помогут поддержать здоровье кожи в холодную погоду?

Рыба и морепродукты

В зимний и осенний периоды особенно важно получать полезные жиры, витамин D и омега-3. Все эти элементы содержатся в жирной морской рыбе.

Этот продукт питания обладает омолаживающим эффектом и помогает коже справляться с неблагоприятными погодными условиями, по мнению экспертов.

Польза морепродуктов также очевидна: их богатый состав значительно улучшает внешний вид кожи.

Оливковое масло

Если вы хотите оставаться молодой, красивой и здоровой на протяжении многих лет, оливковое масло должно стать основным продуктом в вашем рационе.

С давних времен известно, что оливковое масло замедляет процессы старения, поэтому его следует употреблять в небольших количествах каждый день.

Фрукты

Важно насыщать организм не только полезными жирами, но и обеспечивать достаточный уровень антиоксидантов. Они помогают предотвратить старение и улучшают внешний вид кожи.

Наиболее полезными фруктами в холодное время года являются киви, мандарины, грейпфрут, манго, бананы и ягоды.

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Редакция BB.LV
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