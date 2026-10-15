Подсолнечное масло может иметь негативное влияние на организм. Главный его эффект заключается не в образовании канцерогенов при жарке, а в наличии жирных кислот, способствующих воспалительным процессам.

Подсолнечное масло содержит большое количество линолевой омега-6 жирной кислоты — около 60%. Также в его состав входит арахидоновая кислота. Оба этих компонента могут вызывать провоспалительное действие, что, согласно современным медицинским исследованиям, негативно сказывается на здоровье. Хроническое системное воспаление, пусть и слабое, может ускорять старение организма и способствовать развитию различных возрастных заболеваний, включая сердечно-сосудистые и рак, — пояснил доктор медицинских наук, диетолог Михаил Гинзбург.

По словам врача, данное открытие было сделано около 10 лет назад. Он также рекомендует не употреблять более одной чайной ложки подсолнечного масла в день.

«Наилучшим выбором является оливковое масло, так как оно содержит больше полезной олеиновой кислоты. Иногда можно использовать и льняное масло, которое также богато полезными омега-3 кислотами», — добавил врач.

Гинзбург отметил, что средиземноморская диета, признанная одной из лучших в мире, подтверждает пользу оливкового масла. Люди, придерживающиеся этой диеты, как правило, чувствуют себя значительно лучше и сохраняют здоровье на протяжении многих лет.