Изжога возникает, когда кислота желудка попадает непосредственно в пищевод, раздражая его стенки.

Это не болезнь, а симптом, который требует немедленного принятия мер для ослабления дискомфортных ощущений.

Ношение свободной одежды

Положение желудка может существенно страдать из-за сдавливающего корсета или слишком тугого ремня на джинсах. Перетянутый орган — это причина попадания желудочного сока в пищевод, что и вызывает дискомфорт.

При наличии частой проблемы стоит стараться носить более свободную одежду, которая позволит ослабить давление на желудок и свободно дышать.

Положение сидя

В лежачем состоянии изжога усиливается. Если неприятный симптом возникает перед отходом ко сну, его можно минимизировать, расположив тело так, чтобы верхняя часть опиралась на высокую подушку. В приподнятом положении должны быть не только голова, но и тело.

Применение соды

Содовый раствор — это давнее и проверенное домашнее средство от изжоги. Для его приготовления нужно взять чайную ложку гидрокарбоната натрия, растворить в стакане воды и медленно выпить получившийся раствор маленькими глотками.

Сода считается нейтрализатором кислоты, поэтому действует эффективно и быстро.

Пища с имбирем

Уже много веков ароматный и жгучий корень имбиря используется для устранения неприятных ощущений, вызванных изжогой. Его богатый состав минимизирует жжение и борется с приступами тошноты.

Употреблять имбирь в свежем виде не рекомендуется. Лучше всего его добавлять в пищу, зная свою предрасположенность к изжоге, например, к рыбе, в суп, соус и т. д. Распространённым способом использования имбиря является приготовление чая.

Употребление лакрицы

У лакрицы не так много поклонников, как у имбиря. Однако и она может проявить себя с наилучшей стороны при купировании жжения.

Дело в том, что состав лакрицы вызывает усиление выработки слизи, которая защищает пищевод от кислоты желудка. Врачи рекомендуют при очередном приступе изжоги её пожевать. Но увлекаться ею не стоит, так как переизбыток может негативно сказаться на давлении.

Жвачка

Клинические исследования показывают, что обычная жвачка способна сократить неприятные ощущения от изжоги на 75%.

Врачи советуют жевать жвачку сразу после еды в течение 20 минут. Этот процесс вызывает обильное слюноотделение, а слюна, как известно, разбавляет кислоту.

Отказ от табакокурения

Курение — это частый триггер для изжоги и всех её неприятных последствий. Отказ от пагубной привычки постепенно сведёт на нет проблему.

Более того, пассивные курильщики тоже могут чувствовать неприятное жжение, так как опасные вещества, хоть и в малом количестве, всё же попадают в организм. Стоит избегать табачного дыма, чтобы контролировать своё состояние.

Устранить неприятные ощущения от изжоги можно простыми способами в домашних условиях. Однако важно выяснить истинную причину её появления и устранить её.