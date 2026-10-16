Солянка — один из самых запоминающихся супов, который многие любят готовить.

Преимущество этого блюда заключается в том, что у него нет строгой рецептуры — список ингредиентов может варьироваться в зависимости от вкусовых предпочтений и наличия продуктов.

Тем не менее, некоторые компоненты не стоит добавлять в солянку, иначе уникальность блюда будет утрачена. Какой продукт не рекомендуется включать в этот популярный суп?

Как выяснилось, «лишним» ингредиентом является любимый многими картофель. В большинстве супов он уместен, но для солянки его использование не рекомендуется.

Интересно, что традиция добавления картофеля возникла у любителей сытных блюд: корнеплод делает солянку более плотной и калорийной.

Однако именно картофель не гармонирует со всеми остальными ингредиентами, делая солянку более «обычной» и не отличающейся от других распространенных супов.

Если вы хотите, чтобы блюдо получилось более «существенным», вместо картофеля лучше добавить немного перловой крупы, которая отлично сочетается с солеными огурцами.