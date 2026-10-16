Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Продукты, негативно влияющие на психическое здоровье 0 137

Еда и рецепты
Дата публикации: 16.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Продукты, негативно влияющие на психическое здоровье

Мало кто задумывается о том, что на психическое состояние влияют не только стрессы и тяжелые графики, но и питание.

 

Одним из основных продуктов, влияющих на психическое здоровье, является фастфуд.

Доктор Джесс Хиллард, как сообщает The Sun, отметила, что злоупотребление нездоровой пищей, содержащей много насыщенных жиров и мало клетчатки, негативно сказывается на ментальном здоровье, способствуя развитию депрессии и деменции.

Кроме того, дефицит белка также оказывает негативное влияние. Белок отвечает за выработку дофамина, который регулирует настроение.

Хиллард добавила, что исследования показывают, что меню, богатое фруктами, овощами и цельнозерновыми продуктами, положительно сказывается на здоровье.

Важно также включать в рацион нежирные молочные продукты и оливковое масло.

Необходимо, чтобы в рационе присутствовала рыба, так как она содержит важные омега-3 жирные кислоты, которые благоприятно влияют на здоровье мозга.

×
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Кушать подано!
Изображение к статье: Печеный баклажан с томатами и веганским песто
Изображение к статье: Три ошибки, которые могут испортить яичницу: что нужно знать
Изображение к статье: Рецепт брусничного соуса для мясных блюд

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: долгожители
Lifenews
Изображение к статье: Священномученик Иерофей, епископ Афинский
Наша Латвия
Изображение к статье: Сон
Lifenews
Изображение к статье: Беллингем
Спорт
Изображение к статье: Три важных аспекта при выборе орхидеи для дома
Дом и сад
Изображение к статье: Усик на ринге
Lifenews
Изображение к статье: долгожители
Lifenews
Изображение к статье: Священномученик Иерофей, епископ Афинский
Наша Латвия
Изображение к статье: Сон
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео