Мало кто задумывается о том, что на психическое состояние влияют не только стрессы и тяжелые графики, но и питание.
Одним из основных продуктов, влияющих на психическое здоровье, является фастфуд.
Доктор Джесс Хиллард, как сообщает The Sun, отметила, что злоупотребление нездоровой пищей, содержащей много насыщенных жиров и мало клетчатки, негативно сказывается на ментальном здоровье, способствуя развитию депрессии и деменции.
Кроме того, дефицит белка также оказывает негативное влияние. Белок отвечает за выработку дофамина, который регулирует настроение.
Хиллард добавила, что исследования показывают, что меню, богатое фруктами, овощами и цельнозерновыми продуктами, положительно сказывается на здоровье.
Важно также включать в рацион нежирные молочные продукты и оливковое масло.
Необходимо, чтобы в рационе присутствовала рыба, так как она содержит важные омега-3 жирные кислоты, которые благоприятно влияют на здоровье мозга.
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