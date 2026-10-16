Мало кто задумывается о том, что на психическое состояние влияют не только стрессы и тяжелые графики, но и питание.

Одним из основных продуктов, влияющих на психическое здоровье, является фастфуд.

Доктор Джесс Хиллард, как сообщает The Sun, отметила, что злоупотребление нездоровой пищей, содержащей много насыщенных жиров и мало клетчатки, негативно сказывается на ментальном здоровье, способствуя развитию депрессии и деменции.

Кроме того, дефицит белка также оказывает негативное влияние. Белок отвечает за выработку дофамина, который регулирует настроение.

Хиллард добавила, что исследования показывают, что меню, богатое фруктами, овощами и цельнозерновыми продуктами, положительно сказывается на здоровье.

Важно также включать в рацион нежирные молочные продукты и оливковое масло.

Необходимо, чтобы в рационе присутствовала рыба, так как она содержит важные омега-3 жирные кислоты, которые благоприятно влияют на здоровье мозга.