Котлеты — это классическое блюдо, и каждая хозяйка имеет свой уникальный рецепт.
Иногда достаточно внести небольшие изменения в состав ингредиентов, чтобы сделать фарш более насыщенным, а котлеты — сочными и пышными. Какие три хитрости стоит использовать при приготовлении котлет?
Кабачок вместо хлеба
Булка часто добавляется для пышности и сохранения мясного сока, но это может сделать блюдо слишком тяжелым.
Попробуйте заменить мучное изделие на тертый кабачок. Вкусовые качества котлет от такой замены только улучшатся.
Замена сырого лука
Лук — важный ингредиент, который придаёт сочность, но его не обязательно добавлять в сыром виде.
Обжарьте лук перед добавлением в фарш, и вы будете приятно удивлены вкусом готовых котлет.
Гашеная сода
Этот ингредиент может вызвать удивление, но гашеная сода выполняет несколько функций. Во-первых, котлеты станут пышнее.
Во-вторых, вкус мяса станет более нежным и приятным.
На полкило фарша используйте третью часть маленькой ложки соды, гасите её одной каплей столового уксуса.
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