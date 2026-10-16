Котлеты — это классическое блюдо, и каждая хозяйка имеет свой уникальный рецепт.

Иногда достаточно внести небольшие изменения в состав ингредиентов, чтобы сделать фарш более насыщенным, а котлеты — сочными и пышными. Какие три хитрости стоит использовать при приготовлении котлет?

Кабачок вместо хлеба

Булка часто добавляется для пышности и сохранения мясного сока, но это может сделать блюдо слишком тяжелым.

Попробуйте заменить мучное изделие на тертый кабачок. Вкусовые качества котлет от такой замены только улучшатся.

Замена сырого лука

Лук — важный ингредиент, который придаёт сочность, но его не обязательно добавлять в сыром виде.

Обжарьте лук перед добавлением в фарш, и вы будете приятно удивлены вкусом готовых котлет.

Гашеная сода

Этот ингредиент может вызвать удивление, но гашеная сода выполняет несколько функций. Во-первых, котлеты станут пышнее.

Во-вторых, вкус мяса станет более нежным и приятным.

На полкило фарша используйте третью часть маленькой ложки соды, гасите её одной каплей столового уксуса.