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Три неожиданные хитрости для приготовления вкусных котлет: секреты поваров 0 45

Еда и рецепты
Дата публикации: 16.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Три неожиданные хитрости для приготовления вкусных котлет: секреты поваров

Котлеты — это классическое блюдо, и каждая хозяйка имеет свой уникальный рецепт.

 

Иногда достаточно внести небольшие изменения в состав ингредиентов, чтобы сделать фарш более насыщенным, а котлеты — сочными и пышными. Какие три хитрости стоит использовать при приготовлении котлет?

Кабачок вместо хлеба

Булка часто добавляется для пышности и сохранения мясного сока, но это может сделать блюдо слишком тяжелым.

Попробуйте заменить мучное изделие на тертый кабачок. Вкусовые качества котлет от такой замены только улучшатся.

Замена сырого лука

Лук — важный ингредиент, который придаёт сочность, но его не обязательно добавлять в сыром виде.

Обжарьте лук перед добавлением в фарш, и вы будете приятно удивлены вкусом готовых котлет.

Гашеная сода

Этот ингредиент может вызвать удивление, но гашеная сода выполняет несколько функций. Во-первых, котлеты станут пышнее.

Во-вторых, вкус мяса станет более нежным и приятным.

На полкило фарша используйте третью часть маленькой ложки соды, гасите её одной каплей столового уксуса.

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