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Как приготовить высокие и пышные сырники: 5 секретов 0 24

Еда и рецепты
Дата публикации: 17.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как приготовить высокие и пышные сырники: 5 секретов

Идеальные сырники должны быть высокими и пышными.

 

Чтобы сырники получились идеальными, важно учесть несколько простых нюансов в процессе приготовления.

Некоторые из этих моментов могут показаться очевидными, но на практике многие о них забывают. В результате сырники могут разваливаться или выглядеть не так аппетитно, как хотелось бы.

5 секретов приготовления сырников

1. В твороге часто содержится лишняя жидкость, которую необходимо отжать перед приготовлением теста.

2. Опытные кулинары рекомендуют идеальные пропорции яиц и творога: на каждые 500 г творога следует использовать 1 яйцо.

3. Для получения пышных сырников лучше добавлять меньше сахара.

4. Правильное соотношение манки и творога составляет 2 столовые ложки манки на 500 г творога. После смешивания ингредиентов тесту стоит дать постоять 20 минут.

5. Муку добавляют в конце приготовления, когда формируют сырники. Сначала их делают высокими, а затем аккуратно выкладывают на разогретую сковороду с маслом, устанавливая слабый огонь.

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