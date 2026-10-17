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Почему иудеи и мусульмане избегают свинины? 0 457

Еда и рецепты
Дата публикации: 17.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему иудеи и мусульмане избегают свинины?

Причины отказа от свинины в религиозных традициях.

 

Свинья упоминается как нечистое животное уже в Торе, датируемой IX веком до н. э. У евреев существовало такое сильное отвращение к свинье, что вместо этого слова они часто использовали выражение «давар ахер», что переводится как «другая вещь», то есть нечто, что лучше не называть.

Негативное отношение иудеев и мусульман к свиньям объясняется нечистоплотностью этих животных, которые могут поедать свои экскременты, а также тем, что в жарком климате в их мясе быстро накапливаются токсины. Однако еврейские законоучители подчеркивают, что не следует искать рациональные причины, так как мотивация Господа остается скрытой от человека.

Этнографы полагают, что причина кроется в особенностях первобытных верований, многие табу которых были перенесены в более поздние религии. В тотемизме, одной из ранних религиозных систем, запрещалось произносить имя и прикасаться к тем животным, которые считались богами племени.

Вероятно, у семитских народов кабан когда-то был таким богом. Хотя культ зверобожества был вытеснен антропоморфными богами, ритуальные табу продолжали действовать «по инерции». Например, наши предки не могли называть медведя его настоящим именем — бер, поэтому укоренилось название «мед-ведь», что означает «знаток меда». Интересно, что у славян также существовал запрет на употребление медвежатины.

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