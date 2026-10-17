Чтобы избежать больничного и неприятных симптомов, таких как насморк, кашель и озноб, можно воспользоваться приятными напитками.

Чай из шиповника

Шиповниковый чай отлично справляется с этой задачей. Для его приготовления нужно взять 3 столовые ложки высушенных плодов, измельчить их, залить 0,5 литра кипятка и перелить в термос.

Дайте напитку настояться всю ночь. Утром процедите чай и пейте по четверти стакана 4 раза в день за полчаса до еды.



Имбирный чай

Чай с имбирем и лимоном также является отличным средством. Для его приготовления в стакане горячей воды смешайте 1 столовую ложку меда, 1 столовую ложку лимонного сока и 0,5 чайной ложки измельченного имбиря.

Для улучшения вкуса можно добавить щепотку корицы или измельченные листья мяты.