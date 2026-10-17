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Рецепты напитков для борьбы с простудой 0 67

Еда и рецепты
Дата публикации: 17.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Рецепты напитков для борьбы с простудой

Простуда часто сопровождает холодные осенние дни.

 

Чтобы избежать больничного и неприятных симптомов, таких как насморк, кашель и озноб, можно воспользоваться приятными напитками.

Чай из шиповника

Шиповниковый чай отлично справляется с этой задачей. Для его приготовления нужно взять 3 столовые ложки высушенных плодов, измельчить их, залить 0,5 литра кипятка и перелить в термос.

Дайте напитку настояться всю ночь. Утром процедите чай и пейте по четверти стакана 4 раза в день за полчаса до еды.

Имбирный чай

Чай с имбирем и лимоном также является отличным средством. Для его приготовления в стакане горячей воды смешайте 1 столовую ложку меда, 1 столовую ложку лимонного сока и 0,5 чайной ложки измельченного имбиря.

Для улучшения вкуса можно добавить щепотку корицы или измельченные листья мяты.

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