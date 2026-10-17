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Шесть полезных хитростей с помидорами, которые стоит знать 0 201

Еда и рецепты
Дата публикации: 17.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Шесть полезных хитростей с помидорами, которые стоит знать

Помидоры содержат множество витаминов, включая группы В, А, C, E, K, P, а также бета-каротин и ликопин.

 

Помидоры полезны не только для физического, но и для психического здоровья.

Чтобы продлить срок хранения помидоров без потери их питательных свойств, стоит знать несколько практичных хитростей.

6 советов для хозяйств

1. Лопнувший помидор не заплесневеет на месте разрыва, если его посыпать солью.

2. Тепловая обработка полезна для помидоров, так как увеличивает количество мощного антиоксиданта ликопена. Поэтому употребление томатного сока, пасты и соуса более полезно, чем свежих плодов.

3. Красные помидоры более питательны, чем желтые, так как содержат больше полезных веществ.

4. При употреблении свежих помидоров рекомендуется добавлять растительное масло для лучшего усвоения витаминов.

5. Чтобы быстрее снять кожицу с помидора, опустите его на несколько секунд в кипяток, а затем облите холодной водой.

6. Чуть недозрелые помидоры можно вымыть и высушить, поместить в чистую банку, пересыпав 2-4 ложками горчицы, и закатать. Это поможет сохранить помидоры в свежем виде на 3-4 месяца.

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