Кофе — это не только утренний ритуал, но и предмет множества заблуждений. Давайте разберемся в самых популярных мифах о кофе.

Кофе — это удовольствие, которое, как правило, считается безвредным. В отличие от многих других удовольствий, оно не связано с серьезными рисками для здоровья, если, конечно, не пить его в чрезмерных количествах.

Таким образом, миф о вреде кофе для здоровья можно смело исключить из нашего списка. Вместо этого мы собрали несколько более интересных заблуждений!

1. Кофе способствует похудению

Крепкий черный кофе действительно может немного ускорять метаболизм и подавлять аппетит. Однако этот эффект быстро проходит, и люди, которые пьют кофе, в течение дня едят столько же, сколько и остальные. Поэтому кофе не является эффективным средством для похудения.

Тем, кто питается исключительно кофе и сигаретами, может показаться, что они выглядят изможденными, но это связано не с кофе, а с недостатком пищи.

2. Кофе помогает протрезветь

Кофеин может создать иллюзию бодрости и готовности к действиям, что может быть опасным. Это состояние может привести к неосторожным поступкам, таким как драки или аварии.

3. Кофе обезвоживает

Существует мнение, что кофе вызывает обезвоживание, так как он является диуретиком. Однако в целом кофе не приводит к значительной потере жидкости, так как в нем содержится больше жидкости, чем выделяется.

4. Эспрессо — самый крепкий кофе

Многие считают, что эспрессо — это самый крепкий кофе. На самом деле, кофе, приготовленный в гейзерной кофеварке мока, может быть не менее крепким, а иногда даже крепче, чем эспрессо.

Кроме того, порция эспрессо обычно составляет всего 35-60 мл, в то время как гейзерная кофеварка дает больше напитка.

5. Темная обжарка — менее крепкий кофе

Миф о том, что темная обжарка кофе менее крепкая, не совсем верен. Темная обжарка чаще используется для приготовления эспрессо и в гейзерных кофейниках, что делает ее крепче. Исследования показывают, что обжарка при высоких температурах не влияет на крепость кофе.

6. Кофе после обеда вызывает бессонницу

Некоторые люди верят, что чашка кофе после полудня гарантирует бессонную ночь. Однако кофе выводится из организма за 4-7 часов, и если вы выпили его в 3 часа дня, к 10 часам вечера его действие уже должно закончиться. Бессонница может быть вызвана не кофе, а психологическими факторами, такими как ожидание бессонницы.