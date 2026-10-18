Тыква — это полезный продукт, богатый множеством элементов, полезных для здоровья глаз и кожи, а также важный при похудении.

Специалисты по питанию отмечают, что семечки тыквы также играют важную роль и считаются очень полезными.

Кроме того, блюда из тыквы отличаются отличным вкусом.

Однако стоит помнить о противопоказаниях.

Не всем можно употреблять различные угощения на основе этого овоща. Диетолог Ольга Перевалова объяснила, что от таких блюд следует отказаться при некоторых заболеваниях, например, при остром гастрите, язве, колите или панкреатите.

Она добавила, что тыква содержит грубую клетчатку, которая может негативно влиять на слизистую ЖКТ и усугублять состояние при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Кроме того, по словам врача, этот популярный продукт обладает желчегонным эффектом.