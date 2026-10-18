Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Диетолог рассказала о противопоказаниях тыквы 0 290

Еда и рецепты
Дата публикации: 18.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Польза и вред тыквы

Тыква — это полезный продукт, богатый множеством элементов, полезных для здоровья глаз и кожи, а также важный при похудении.

 

Специалисты по питанию отмечают, что семечки тыквы также играют важную роль и считаются очень полезными.

Кроме того, блюда из тыквы отличаются отличным вкусом.

Однако стоит помнить о противопоказаниях.

Не всем можно употреблять различные угощения на основе этого овоща. Диетолог Ольга Перевалова объяснила, что от таких блюд следует отказаться при некоторых заболеваниях, например, при остром гастрите, язве, колите или панкреатите.

Она добавила, что тыква содержит грубую клетчатку, которая может негативно влиять на слизистую ЖКТ и усугублять состояние при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Кроме того, по словам врача, этот популярный продукт обладает желчегонным эффектом.

×
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Почему иудеи и мусульмане избегают свинины?
Изображение к статье: Шесть полезных хитростей с помидорами, которые стоит знать
Изображение к статье: Диетолог развенчал миф о кожуре яблок
Изображение к статье: Знаки зодиака, которые предпочитают не посещать кафе и рестораны

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Танки
В мире
Изображение к статье: Квентин Тарантино
Lifenews
Изображение к статье: Арзамасова и Авербух
Люблю!
Изображение к статье: Вино
В мире
Изображение к статье: Поросята
Люблю!
Изображение к статье: Что делать?
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Танки
В мире
Изображение к статье: Квентин Тарантино
Lifenews
Изображение к статье: Арзамасова и Авербух
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео