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Полезные свойства темного шоколада по мнению диетолога 0 85

Еда и рецепты
Дата публикации: 18.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Темный шоколад

Диетолог Антонина Стародубова рассказала о пользе темного шоколада для здоровья.

 

Специалист утверждает, что употребление шоколада с высоким содержанием какао-бобов может повысить продуктивность работы мозга и нормализовать артериальное давление. Это связано с тем, что какао-бобы богаты антиоксидантами и биофлавоноидами.

«Небольшой квадратик темного шоколада действительно можно считать полезным десертом», – отметила диетолог.

Стародубова также добавила, что умеренное потребление темного шоколада может снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, при условии, что содержание какао-бобов в шоколаде превышает 75%.

Тем не менее, несмотря на пользу отдельных ингредиентов, конфеты не следует рассматривать как источник полезных веществ, подчеркнула эксперт.

«Полностью отказаться от любимых сладостей сложно, но стоит помнить, что даже для здорового человека с нормальной массой тела сладости не являются продуктом на каждый день», – предостерегла Стародубова.

По ее словам, вредные для здоровья конфеты можно заменить свежими фруктами, ягодами, пастилой и несладким мармеладом.

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