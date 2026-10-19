Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как сделать борщ красным: советы для идеального цвета 0 227

Еда и рецепты
Дата публикации: 19.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как сделать борщ красным: советы для идеального цвета

Цвет борща играет важную роль в его восприятии, и есть несколько способов добиться насыщенного красного оттенка.

 

На первый взгляд может показаться, что свекла сама по себе придаст блюду яркий цвет. Однако при длительной варке цвет может потеряться.

Не стоит отчаиваться. Получить насыщенный красный борщ довольно просто, если знать несколько секретов.

Способ первый

Свеклу следует обжарить отдельно. При этом рекомендуется добавить немного сахара или томатной пасты. Эти ингредиенты помогут сохранить цвет и сделают вкус более интересным.

Закрепить результат можно, добавив небольшое количество уксуса — достаточно половины чайной ложки.

После этого варите свеклу в супе не более 5 минут.

Способ второй

Этот метод включает использование свекольного сока. Это натуральный краситель, который отлично подходит для борща. На один литр борща потребуется всего 50 мл сока.

×
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Как заготовить бруснику с сахаром на зиму без варки: простой рецепт
Изображение к статье: Как замочить специи и травы для усиления их вкуса: интересный трюк
Изображение к статье: Темный шоколад
Изображение к статье: Польза и вред тыквы

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Ферментированные продукты
Люблю!
Изображение к статье: пес в осенних листьях
Наша Латвия
Изображение к статье: Даугавпилс превратится в царство Снежной королевы: как город украсят к Рождеству
Культура &
Изображение к статье: похоронная машина
Бизнес
Изображение к статье: карта полета самолета
В мире
1
Изображение к статье: Как эффективно очистить белые кроссовки
Дом и сад
Изображение к статье: Ферментированные продукты
Люблю!
Изображение к статье: пес в осенних листьях
Наша Латвия
Изображение к статье: Даугавпилс превратится в царство Снежной королевы: как город украсят к Рождеству
Культура &

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео