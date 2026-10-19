Цвет борща играет важную роль в его восприятии, и есть несколько способов добиться насыщенного красного оттенка.

На первый взгляд может показаться, что свекла сама по себе придаст блюду яркий цвет. Однако при длительной варке цвет может потеряться.

Не стоит отчаиваться. Получить насыщенный красный борщ довольно просто, если знать несколько секретов.

Способ первый

Свеклу следует обжарить отдельно. При этом рекомендуется добавить немного сахара или томатной пасты. Эти ингредиенты помогут сохранить цвет и сделают вкус более интересным.

Закрепить результат можно, добавив небольшое количество уксуса — достаточно половины чайной ложки.

После этого варите свеклу в супе не более 5 минут.

Способ второй

Этот метод включает использование свекольного сока. Это натуральный краситель, который отлично подходит для борща. На один литр борща потребуется всего 50 мл сока.