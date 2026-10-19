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Как заготовить бруснику с сахаром на зиму без варки: простой рецепт 0 113

Еда и рецепты
Дата публикации: 19.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как заготовить бруснику с сахаром на зиму без варки: простой рецепт

Брусника обладает противомикробным, противовоспалительным и желчегонным действием.

 

Ягоды брусники повышают эффективность антибиотиков, укрепляют иммунитет и регулируют азотистый обмен.

Бруснику можно употреблять не только в свежем виде, но и в консервированном. Существует простой способ заготовки брусники с сахаром на зиму без варки.

Ингредиенты:

брусника – 3 кг;
сахар – 2-4 кг.

Пошаговое приготовление:

1. Сначала необходимо стерилизовать банки, в которых будут храниться ягоды. Затем промыть бруснику и откинуть на дуршлаг, чтобы вода полностью стекла.

2. Бруснику следует просушить с помощью бумажных полотенец. После этого ягоды высыпают в чашу кухонного комбайна и взбивают на низких оборотах. Также можно использовать погружной блендер для перетирания ягод.

3. Не обязательно превращать бруснику в пюре; допускается оставлять некоторые ягоды целыми.

4. Сахар измельчают в пудру с помощью кофемолки или измельчителя. Полученную сахарную пудру добавляют к ягодам и снова перемешивают.

5. Готовый продукт разливают по банкам, закрывают пластмассовыми крышками и хранят в темном прохладном месте.

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