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Как замочить специи и травы для усиления их вкуса: интересный трюк 0 68

Еда и рецепты
Дата публикации: 19.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как замочить специи и травы для усиления их вкуса: интересный трюк

Со временем приправы, хранящиеся на кухне, теряют свой вкус и аромат.

 

Чтобы улучшить ситуацию, многие хозяйки используют огонь и сковородку. Для этого они насыпают специи на раскаленную поверхность и прокаливают их в течение некоторого времени.

Еще один распространенный способ – использование духового шкафа.

В этом случае душистые травы заворачивают в бумагу для выпекания, обматывают фольгой и помещают в разогретую до 300-325 градусов духовку.

Однако существует еще один метод, который известен не всем кулинарам.

Этот способ относится к так называемым ленивым методам подготовки.

Все, что вам нужно сделать, чтобы сделать вкус и аромат пряностей более насыщенными, – это залить необходимое количество продукта оливковым маслом и оставить на 15 минут.

Если травы планируется использовать в салате, можно добавить больше масла, чтобы специи хорошо пропитались.

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