Капуста — один из популярных овощей, особенно в осенний сезон.

Из капусты часто готовят голубцы, борщ или квасят овощи. Однако существуют несколько распространенных ошибок, из-за которых квашеная капуста может получиться мягкой и горькой.

Соль

Для достижения хрустящей текстуры важно правильно подобрать количество соли. Опытные кулинары рекомендуют использовать 20-25 г хлорида натрия на 1 кг капусты.

Посуда

При приготовлении капусты стоит избегать металлической посуды, так как она может испортить вкус. Лучше использовать посуду из стекла, пластика или эмалированные изделия.

Сок

После нашинковки капусты рекомендуется помять ее руками, чтобы выделился сок. Затем капусту следует утрамбовать, чтобы выделившаяся жидкость полностью покрыла овощи.

Газ

Чтобы избежать горечи в квашеной капусте, опытные повара советуют протыкать ее до дна деревянной шпажкой на второй или третий день. Это помогает удалить углекислый газ, который может придавать блюду горьковатый привкус.