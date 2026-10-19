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Сколько чашек кофе можно пить в день без вреда 0 228

Еда и рецепты
Дата публикации: 19.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сколько чашек кофе можно пить в день без вреда

Кофе — это напиток, который любят многие мужчины и женщины по всему миру.

 

Некоторые люди не могут начать утро без ароматного напитка.

Основное преимущество кофе заключается в содержании кофеина, который стимулирует мозговую деятельность и положительно влияет на метаболизм. Однако не стоит забывать и о недостатках, таких как возможные проблемы с давлением.

Терапевт Елена Тихомирова рассказала, сколько чашек кофе можно выпивать в день. Она отметила, что суточная норма кофеина не должна превышать 400 миллиграммов. В чашке классического американо содержится 100 миллиграммов кофеина, а в чашке эспрессо — 200 миллиграммов. Это означает, что не рекомендуется пить более 4 чашек американо или 2 чашки эспрессо в день.

Терапевт также подчеркнула важность индивидуальных особенностей организма. Необходимо прислушиваться к своему самочувствию.

«Есть люди, которые не пьют кофе или ограничиваются одной чашкой в неделю, им не нужно пить чаще», — говорит медик.

При этом, как заметила доктор, некоторые могут нормально себя чувствовать и после пяти чашек кофе.

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