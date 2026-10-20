Чрезмерное увлечение фастфудом может привести к нарушениям обмена веществ и ожирению, что в дальнейшем грозит диабетом. В ситуации, когда выбор ограничен вредными перекусами, предпочтение лучше отдать менее жирным блюдам, советует врач-диетолог Елена Соломатина.

По словам специалиста, роллы и суши могут считаться полезными перекусами. Важно, чтобы блюда были свежими, и не стоит употреблять их с соевым соусом из-за высокого содержания соли и консервантов.

К категории «полезного» фастфуда диетолог также отнесла пиццу без колбасы, но с большим количеством сыра, грибов и томатов.

«Картофель лучше выбирать деревенский – он полезнее, и желательно его сочетать с овощами. Если очень хочется бургер, лучше заменить булку на цельнозерновой хлеб и добавить больше овощей», – посоветовала эксперт.

Также медик подчеркнула важность отказа от майонеза, так как в заведениях быстрого питания он обычно низкого качества. Если без соуса не обойтись, лучше выбрать томатный, добавила врач.

К лапше быстрого приготовления можно добавить свежие овощи, продолжила диетолог, а шаурму лучше брать без майонеза. С куриных наггетсов рекомендуется снять панировку. При этом не стоит запивать фастфуд холодными напитками, резюмировала врач.