Пиво является одним из самых популярных алкогольных напитков благодаря своим приятным вкусам и низкому содержанию спирта.

Многие люди считают, что пиво не может быть дорогим напитком.

Тем не менее, существует сорт пива, стоимость бутылки которого превышает тысячу долларов.

Где же можно приобрести это уникальное пиво?

Наиболее дорогим сортом, который можно купить на постоянной основе, является La Vielle Bon-Secours. Этот напиток производится в Бельгии по особому рецепту, детали которого остаются в секрете.

Попробовать это элитное пиво могут только жители и гости Лондона, так как его подают лишь в одном пабе.

Хотя точная рецептура напитка скрыта, некоторые ингредиенты известны. Пивовары добавляют в него ирис, карамель и различные цитрусовые.

Также интересна технология производства: пиво настаивается около десяти лет перед тем, как поступить в продажу.

Несмотря на высокую цену, ценители и гурманы стремятся попробовать этот редкий напиток, так как его вкус отличается глубиной, разнообразием и необычностью.