Драники — это вкусное блюдо, которое можно сделать еще более аппетитным, добавив несколько простых ингредиентов.
Это любимое блюдо раскроется в новом вкусе благодаря добавлению нескольких ингредиентов.
Продукты:
картофель — 6 клубней;
лук — 1 луковица;
мука — 4 столовые ложки;
яйца — 2 штуки;
соль, перец — по вкусу;
масло растительное — для жарки;
ветчина — 0,2 кг;
сыр (твердый сорт) — 0,2 кг;
зелень (укроп, петрушка и т. д.).
Пошаговое приготовление
1. Приготовление белорусского национального блюда начинается с измельчения картофеля. Лук, ветчину и сыр нарезают произвольно, например, соломкой или кубиками.
2. Затем нарезанные ингредиенты смешивают с яйцами, мукой и измельченным укропом. Смесь солят и перчат, после чего тщательно перемешивают до однородности.
3. Сковороду ставят на огонь и сбрызгивают дно маслом. После разогрева столовой ложкой выкладывают тесто, придавая нужную форму.
4. Обжаривают с обеих сторон до образования золотистой корочки (примерно 3-4 минуты). Огонь устанавливают чуть выше среднего.
Таким образом, привычное блюдо станет еще вкуснее и порадует новыми вкусовыми оттенками. При этом не потребуется искать экзотические ингредиенты, чтобы удивить любителей драников.
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