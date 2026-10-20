Драники — это вкусное блюдо, которое можно сделать еще более аппетитным, добавив несколько простых ингредиентов.

Это любимое блюдо раскроется в новом вкусе благодаря добавлению нескольких ингредиентов.

Продукты:

картофель — 6 клубней;

лук — 1 луковица;

мука — 4 столовые ложки;

яйца — 2 штуки;

соль, перец — по вкусу;

масло растительное — для жарки;

ветчина — 0,2 кг;

сыр (твердый сорт) — 0,2 кг;

зелень (укроп, петрушка и т. д.).

Пошаговое приготовление

1. Приготовление белорусского национального блюда начинается с измельчения картофеля. Лук, ветчину и сыр нарезают произвольно, например, соломкой или кубиками.

2. Затем нарезанные ингредиенты смешивают с яйцами, мукой и измельченным укропом. Смесь солят и перчат, после чего тщательно перемешивают до однородности.

3. Сковороду ставят на огонь и сбрызгивают дно маслом. После разогрева столовой ложкой выкладывают тесто, придавая нужную форму.

4. Обжаривают с обеих сторон до образования золотистой корочки (примерно 3-4 минуты). Огонь устанавливают чуть выше среднего.

Таким образом, привычное блюдо станет еще вкуснее и порадует новыми вкусовыми оттенками. При этом не потребуется искать экзотические ингредиенты, чтобы удивить любителей драников.