Превращение свежих слив в сухофрукты — это отличный способ заготовить питательный продукт на зиму.

Первый способ

1. Плоды следует держать в кипятке 1-2 минуты, затем просушить и извлечь косточки. После этого сливы выкладывают на поддон и сушат в духовке при температуре 40-50 градусов в течение 3-4 часов.

2. После этого чернослив извлекают из духовки и оставляют остывать до комнатной температуры.

3. Затем плоды возвращают в духовой шкаф, устанавливая температуру в пределах 60-70 градусов. Сливы сушат минимум 6 часов.

Второй способ

1. Сначала извлекают косточки, а затем варят сливы в сахарном сиропе. Для этого сахар засыпают прямо в плоды, выкладывают их в кастрюлю и сверху присыпают сахаром.

2. В таком виде сливы оставляют на сутки, пока не образуется сироп. Когда это произойдет, плоды кипятят на слабом огне. Затем сливы перемешивают и сразу снимают с плиты.

3. После варки сливы выкладывают на поддон и ставят в духовку, готовя чернослив по тому же принципу, что и в первом способе.