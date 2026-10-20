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Продукты, которые помогают контролировать голод на диете 0 235

Еда и рецепты
Дата публикации: 20.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Продукты, которые помогают контролировать голод на диете

Сельдерей, белок куриного яйца, морковь и отруби могут помочь в контроле аппетита во время диеты, считает терапевт Наталья Лазуренко.

 

По словам специалиста, рацион человека, независимо от того, придерживается ли он диеты, всегда должен включать полный набор белков, жиров и углеводов.

Сельдерей в данном случае выступает в роли углевода, обеспечивая источник энергии с низким калоражем. Куриный белок содержит полный набор незаменимых аминокислот. Морковь является источником витаминов группы B и A. Отруби представляют собой нерастворимую клетчатку, которая способствует ощущению сытости.

Ранее эксперты также выделили продукты, способствующие снижению веса. К ним относятся черника, овсянка, грецкие орехи и лосось. Кроме того, стоит включать в рацион замороженные овощи, которые могут стать отличной альтернативой фастфуду.

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