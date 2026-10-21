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Врачи рассказали о полезных свойствах груши при диабете 0 188

Еда и рецепты
Дата публикации: 21.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Врачи рассказали о полезных свойствах груши при диабете

Ученые выяснили, что груша полезна для пациентов с сахарным диабетом и может использоваться в качестве профилактического средства.

 

Согласно информации, опубликованной сербским изданием Magazin Novosti, груши являются очень полезными фруктами, которые могут снизить риск развития гипертензии, диабета и заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Груши также оказывают положительное влияние при заболеваниях верхних дыхательных путей, туберкулезе и лихорадке, помогают снизить жар и обладают антисептическим действием. Волокна лигнина, содержащиеся в этом фрукте, способствуют улучшению работы желудка, а высокое содержание витамина С и меди создает антиоксидантный эффект, защищая клетки от старения.

Несмотря на свой сладкий вкус, груши могут помочь в борьбе с лишним весом.

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