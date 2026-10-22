Хотя блюда из риса считаются полезными, их частое употребление может иметь негативные последствия для здоровья, как отметил врач Алексей Ковальков.

По словам специалиста, рис содержит большое количество крахмала, который в организме человека превращается в глюкозу. Это приводит к резкому повышению уровня сахара в крови, что активирует работу поджелудочной железы. В конечном итоге это может способствовать развитию сахарного диабета, подчеркнул врач.

Таким образом, Ковальков рекомендует избегать регулярного употребления риса в ежедневном рационе. Тем, кто не может отказаться от рисовых блюд, стоит выбирать сорта с низким гликемическим индексом, что значительно снизит риск сахарного диабета.