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Частое употребление риса может быть опасным для здоровья 1 257

Еда и рецепты
Дата публикации: 22.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Частое употребление риса может быть опасным для здоровья

Хотя блюда из риса считаются полезными, их частое употребление может иметь негативные последствия для здоровья, как отметил врач Алексей Ковальков.

 

По словам специалиста, рис содержит большое количество крахмала, который в организме человека превращается в глюкозу. Это приводит к резкому повышению уровня сахара в крови, что активирует работу поджелудочной железы. В конечном итоге это может способствовать развитию сахарного диабета, подчеркнул врач.

Таким образом, Ковальков рекомендует избегать регулярного употребления риса в ежедневном рационе. Тем, кто не может отказаться от рисовых блюд, стоит выбирать сорта с низким гликемическим индексом, что значительно снизит риск сахарного диабета.

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