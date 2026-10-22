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В Японии разработали печенье с съедобным QR-кодом. Вы бы попробовали такое? 0 50

Еда и рецепты
Дата публикации: 22.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Японии разработали печенье с съедобным QR-кодом. Вы бы попробовали такое?

Главное — не съесть, не просканировав код.

 

Ученые из Университета Осаки в Японии создали технологию inter-i-QR, позволяющую встраивать съедобные QR-коды в продукты питания. Эти коды печатаются с помощью 3D-принтера и могут быть считаны мобильными телефонами. Таким образом, исследователи стремятся заменить традиционные этикетки и сократить количество отходов.

Японская команда не первая, кто пытается внедрить съедобные этикетки. Это может значительно снизить объем мусора, особенно от упаковки пищевых продуктов. Однако покупатели должны получать информацию о происхождении, составе и дате производства еды. QR-коды являются популярным решением, так как занимают мало места и быстро считываются с помощью смартфонов.

Специалисты из Осаки предложили способ создания съедобного QR-кода. Такая «бирка» должна соответствовать нескольким требованиям: быть нетоксичной, не изменять вкус или внешний вид пищи и легко считываться. Для решения этих задач команда использовала 3D-технологии.
Процесс включает четыре этапа: дизайн, печать, считывание кода и получение информации о продукте в интернете.

Когда «метка» сделана из самого печенья, проблемы со вкусом или запахом исчезают. Внешний вид продукта остается прежним, так как все данные скрыты внутри. Покупателю потребуется простая подсветка, чтобы телефон смог «увидеть» линии кода.

«Внутренности съедобных предметов, таких как печенье, можно напечатать так, чтобы они содержали узоры из пустых пространств. Когда вы направляете на печенье свет, QR-код становится видимым и может быть прочитан с помощью смартфона», — говорит Ямато Миятаке, ведущий автор исследования.

Японские ученые уверены, что такая трансформация повысит безопасность продуктов, так как ценник с датой производства невозможно будет подделать. А внедрение технологии в широком масштабе приведет к более чистому будущему планеты.

В качестве дополнительного бонуса авторы рассматривают возможность использования метода для создания новых впечатлений от еды с помощью дополненной реальности.

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