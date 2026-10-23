Основные полезные вещества и витамины сохраняются в чесноке почти в полном объеме, особенно если замораживать при температуре около минус 18 градусов.

Небольшая потеря витамина С происходит, но вкусовой профиль и антиоксидантная активность остаются на высоком уровне, отмечает профессиональный повар Александр ВОРОНОВ.

Стоит учесть, что после оттаивания чеснок становится мягким, поэтому его вряд ли стоит добавлять в свежие салаты, но для супов, соусов, горячих блюд он подходит отлично.