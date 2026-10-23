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Можно ли заморозить чеснок? 1 482

Еда и рецепты
Дата публикации: 23.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Чеснок

Теряются ли полезные свойства при заморозке чеснока?

Основные полезные вещества и витамины сохраняются в чесноке почти в полном объеме, особенно если замораживать при температуре около минус 18 градусов.

Небольшая потеря витамина С происходит, но вкусовой профиль и антиоксидантная активность остаются на высоком уровне, отмечает профессиональный повар Александр ВОРОНОВ.

Стоит учесть, что после оттаивания чеснок становится мягким, поэтому его вряд ли стоит добавлять в свежие салаты, но для супов, соусов, горячих блюд он подходит отлично.

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#кулинария #витамины #чеснок #заморозка #еда #кулинарные рецепты
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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