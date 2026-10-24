Куриные яйца — это привычный продукт, но они могут удивить своими необычными рекордами.

Куриные яйца часто становятся героями Книги рекордов Гиннесса. Некоторые из этих достижений действительно впечатляют, а другие могут вызвать недоумение.

Яйцо-гигант

Многие предпочитают выбирать крупные яйца для более сытных блюд. Но иногда размер продукта может поразить воображение.

В 50-х годах прошлого века было найдено яйцо, весившее более 450 граммов.

Скорость употребления

Один рекордсмен смог съесть 13 сырых яиц всего за секунду. Другой человек съел 14 вареных яиц менее чем за 15 секунд.

Бег с яйцом

В 90-х годах в Соединенном Королевстве был установлен оригинальный рекорд: мужчина пробежал более 48 километров, держа яйцо в десертной ложке.

На это у него ушло чуть более четырех часов.