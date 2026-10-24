Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Необычные рекорды, связанные с куриными яйцами 1 656

Еда и рецепты
Дата публикации: 24.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Яйца...

Куриные яйца — это привычный продукт, но они могут удивить своими необычными рекордами.

 

Куриные яйца часто становятся героями Книги рекордов Гиннесса. Некоторые из этих достижений действительно впечатляют, а другие могут вызвать недоумение.

Яйцо-гигант

Многие предпочитают выбирать крупные яйца для более сытных блюд. Но иногда размер продукта может поразить воображение.

В 50-х годах прошлого века было найдено яйцо, весившее более 450 граммов.

Скорость употребления

Один рекордсмен смог съесть 13 сырых яиц всего за секунду. Другой человек съел 14 вареных яиц менее чем за 15 секунд.

Бег с яйцом

В 90-х годах в Соединенном Королевстве был установлен оригинальный рекорд: мужчина пробежал более 48 километров, держа яйцо в десертной ложке.

На это у него ушло чуть более четырех часов.

×
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
2
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Мед
Изображение к статье: Чеснок
Изображение к статье: Черешня
Изображение к статье: Частое употребление риса может быть опасным для здоровья

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: пенсии Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Питание первых живых организмов на Земле
В мире животных
Изображение к статье: Крис Норман Эксклюзив!
Lifenews
Изображение к статье: Фиалки в доме: приметы и суеверия
Дом и сад
Изображение к статье: подростки Эксклюзив!
Наша Латвия
1
Изображение к статье: 7 продуктов, способствующих омоложению организма
Еда и рецепты
Изображение к статье: пенсии Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Питание первых живых организмов на Земле
В мире животных
Изображение к статье: Крис Норман Эксклюзив!
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео