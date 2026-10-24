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Продукты, повышающие либидо: советы сексолога 0 391

Еда и рецепты
Дата публикации: 24.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Бананы

Чтобы сделать интимную жизнь ярче, стоит помнить, что некоторые продукты могут выступать в роли афродизиаков. Главное — правильно подобрать рацион перед свиданием.

 

Сексуальное желание может меняться под влиянием различных факторов. Для его стимуляции с древности использовались афродизиаки — вещества, обладающие возбуждающим эффектом. Это могут быть травы, ароматы и даже продукты питания. Некоторые из них помогают повысить влечение, в то время как другие могут его подавлять. Поэтому, готовясь к свиданию или планируя романтический вечер, стоит заранее составить меню ужина, чтобы не испортить атмосферу.

Важно отметить, что списки продуктов для мужчин и женщин могут различаться. Механизмы сексуального возбуждения отличаются, поэтому к выбору пищевых афродизиаков нужно подходить с учетом научных знаний. Сексолог Екатерина Домбровская предлагает обратить внимание на следующие продукты.

5 продуктов для усиления мужского либидо

Мужчинам стоит обратить внимание на следующие продукты перед свиданием:

  • Бананы. Содержат калий, сахар, витамины группы В и серотонин, которые помогают снять стресс и повысить уровень энергии.
  • Морепродукты, особенно устрицы. Высокое содержание белка и цинка способствует синтезу тестостерона, что стимулирует активность.
  • Темный шоколад. Обладает антиоксидантами, которые защищают половые клетки и стимулируют выработку серотонина.
  • Морская рыба. Омега-кислоты необходимы для синтеза половых гормонов и повышения чувствительности.
  • Грецкие орехи. Источник аминокислот и витаминов группы В, поддерживающих мужскую силу.

5 продуктов для повышения женского либидо

Женщинам также подойдут некоторые из вышеупомянутых продуктов, но важно учитывать и другие, способствующие общему здоровью:

  • Красное нежирное мясо. Качественный белок и источник железа, витаминов группы В и аминокислот.
  • Семена тыквы. Содержат цинк и витамин Е, необходимые для синтеза эстрогенов.
  • Зерна граната. Обогащены витаминами и антиоксидантами, полезны для сосудов и клеток крови.
  • Красная икра. Источник ненасыщенных жирных кислот и белка, помогает снизить уровень стресса.
  • Миндаль или ореховая смесь. Легкий перекус, богатый магнием и белком.

Продукты, полезные для обоих

Кардамон — мощный афродизиак, который подходит как мужчинам, так и женщинам. Его можно добавлять в кофе или блюда. Молочные продукты, такие как клубника со сливками, также являются хорошим выбором. Они содержат аминокислоты и жиры для синтеза половых гормонов, а клубника обогащает рацион антиоксидантами. Полезны также ананасы, финики, киви и груши.

Блюда из яиц могут стать отличным стимулятором, но не стоит злоупотреблять жаркой на масле. Витамины группы В и белок помогают справиться со стрессом, а лецитин улучшает работу мозга.

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