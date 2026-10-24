Чтобы сделать интимную жизнь ярче, стоит помнить, что некоторые продукты могут выступать в роли афродизиаков. Главное — правильно подобрать рацион перед свиданием.

Сексуальное желание может меняться под влиянием различных факторов. Для его стимуляции с древности использовались афродизиаки — вещества, обладающие возбуждающим эффектом. Это могут быть травы, ароматы и даже продукты питания. Некоторые из них помогают повысить влечение, в то время как другие могут его подавлять. Поэтому, готовясь к свиданию или планируя романтический вечер, стоит заранее составить меню ужина, чтобы не испортить атмосферу.

Важно отметить, что списки продуктов для мужчин и женщин могут различаться. Механизмы сексуального возбуждения отличаются, поэтому к выбору пищевых афродизиаков нужно подходить с учетом научных знаний. Сексолог Екатерина Домбровская предлагает обратить внимание на следующие продукты.

5 продуктов для усиления мужского либидо

Мужчинам стоит обратить внимание на следующие продукты перед свиданием:

Бананы. Содержат калий, сахар, витамины группы В и серотонин, которые помогают снять стресс и повысить уровень энергии.

Содержат калий, сахар, витамины группы В и серотонин, которые помогают снять стресс и повысить уровень энергии. Морепродукты, особенно устрицы. Высокое содержание белка и цинка способствует синтезу тестостерона, что стимулирует активность.

Высокое содержание белка и цинка способствует синтезу тестостерона, что стимулирует активность. Темный шоколад. Обладает антиоксидантами, которые защищают половые клетки и стимулируют выработку серотонина.

Обладает антиоксидантами, которые защищают половые клетки и стимулируют выработку серотонина. Морская рыба. Омега-кислоты необходимы для синтеза половых гормонов и повышения чувствительности.

Омега-кислоты необходимы для синтеза половых гормонов и повышения чувствительности. Грецкие орехи. Источник аминокислот и витаминов группы В, поддерживающих мужскую силу.

5 продуктов для повышения женского либидо

Женщинам также подойдут некоторые из вышеупомянутых продуктов, но важно учитывать и другие, способствующие общему здоровью:

Красное нежирное мясо. Качественный белок и источник железа, витаминов группы В и аминокислот.

Качественный белок и источник железа, витаминов группы В и аминокислот. Семена тыквы. Содержат цинк и витамин Е, необходимые для синтеза эстрогенов.

Содержат цинк и витамин Е, необходимые для синтеза эстрогенов. Зерна граната. Обогащены витаминами и антиоксидантами, полезны для сосудов и клеток крови.

Обогащены витаминами и антиоксидантами, полезны для сосудов и клеток крови. Красная икра. Источник ненасыщенных жирных кислот и белка, помогает снизить уровень стресса.

Источник ненасыщенных жирных кислот и белка, помогает снизить уровень стресса. Миндаль или ореховая смесь. Легкий перекус, богатый магнием и белком.

Продукты, полезные для обоих

Кардамон — мощный афродизиак, который подходит как мужчинам, так и женщинам. Его можно добавлять в кофе или блюда. Молочные продукты, такие как клубника со сливками, также являются хорошим выбором. Они содержат аминокислоты и жиры для синтеза половых гормонов, а клубника обогащает рацион антиоксидантами. Полезны также ананасы, финики, киви и груши.

Блюда из яиц могут стать отличным стимулятором, но не стоит злоупотреблять жаркой на масле. Витамины группы В и белок помогают справиться со стрессом, а лецитин улучшает работу мозга.