Мед богат витаминами группы B, C, E, K, провитамином A, а также содержит макро- и микроэлементы, такие как магний, калий, кальций, фосфор, йод, медь и железо.

Важно помнить, что речь идет о натуральном продукте без синтетических заменителей и примесей. В суррогатах отсутствует множество питательных веществ, за которые ценится мед.

На рынке или ярмарке легко столкнуться с подделкой, поэтому важно уметь определять качество меда до покупки. Существует несколько простых способов, которые помогут это сделать «не отходя от кассы».

Как проверить качество меда

1. Капните мед на промокашку. Через 3-5 минут посмотрите на обратную сторону. Натуральный продукт не должен проступить.

2. Нанесите небольшое количество меда на запястье. Если продукт действительно качественный, он не растечется.

3. Растирайте небольшой кусочек или каплю меда пальцами. Быстрое впитывание в кожу является признаком натурального продукта.