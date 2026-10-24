Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Три простых способа проверить качество меда перед покупкой 0 193

Еда и рецепты
Дата публикации: 24.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Мед

Мед богат витаминами группы B, C, E, K, провитамином A, а также содержит макро- и микроэлементы, такие как магний, калий, кальций, фосфор, йод, медь и железо.

 

Важно помнить, что речь идет о натуральном продукте без синтетических заменителей и примесей. В суррогатах отсутствует множество питательных веществ, за которые ценится мед.

На рынке или ярмарке легко столкнуться с подделкой, поэтому важно уметь определять качество меда до покупки. Существует несколько простых способов, которые помогут это сделать «не отходя от кассы».

Как проверить качество меда

1. Капните мед на промокашку. Через 3-5 минут посмотрите на обратную сторону. Натуральный продукт не должен проступить.

2. Нанесите небольшое количество меда на запястье. Если продукт действительно качественный, он не растечется.

3. Растирайте небольшой кусочек или каплю меда пальцами. Быстрое впитывание в кожу является признаком натурального продукта.

×
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Яйца...
Изображение к статье: Чеснок
Изображение к статье: Черешня
Изображение к статье: Частое употребление риса может быть опасным для здоровья

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Питание первых живых организмов на Земле
В мире животных
Изображение к статье: Крис Норман Эксклюзив!
Lifenews
Изображение к статье: Фиалки в доме: приметы и суеверия
Дом и сад
Изображение к статье: подростки Эксклюзив!
Наша Латвия
1
Изображение к статье: 7 продуктов, способствующих омоложению организма
Еда и рецепты
Изображение к статье: Самая губастая рыба: рыба-Наполеон
В мире животных
Изображение к статье: Питание первых живых организмов на Земле
В мире животных
Изображение к статье: Крис Норман Эксклюзив!
Lifenews
Изображение к статье: Фиалки в доме: приметы и суеверия
Дом и сад

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео