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7 продуктов, способствующих омоложению организма 0 762

Еда и рецепты
Дата публикации: 25.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: 7 продуктов, способствующих омоложению организма

Хотя рецепта вечной молодости не существует, правильное питание может помочь замедлить процессы старения. Эксперт по питанию делится рекомендациями.

 

Вопрос «Что съесть, чтобы стать моложе?» становится все более актуальным. Нутрициолог и специалист по правильному питанию Юлия Дмитриева выделила семь продуктов, которые могут помочь омолодить организм изнутри.

Морепродукты, рыба и льняное масло

Эти продукты содержат омега-3 жирные кислоты, которые обладают противовоспалительными свойствами. Омега-3 также стабилизирует клеточные мембраны и улучшает свертываемость крови, отмечает Юлия Дмитриева.

Розмарин

Розмарин богат розмариновой кислотой, которая связывает радикалы и разрушает связи между белками и углеводами, снижая гликацию. Это помогает предотвратить накопление веществ, нарушающих обменные процессы и вызывающих гибель клеток, объясняет эксперт.

Зеленые листовые овощи и зелень

Эти продукты богаты витамином С, который является мощным антиоксидантом. Они восстанавливают кислотно-щелочной баланс, насыщают клетки кислородом и снижают уровень плохого холестерина, добавляет Юлия Дмитриева.

Чеснок

Чеснок содержит серу, способствующую очищению печени от токсинов, и участвует в детоксикации организма. Он также содержит аллицин, обладающий онкопротекторным действием, поясняет нутрициолог.

Брокколи

Этот овощ содержит сульфорафан, который является антиоксидантом и замедляет процессы гликации, говорит Юлия Дмитриева.

Перга (пчелиный хлеб)

Перга богата каротиноидами и аминокислотами, а также содержит кремний, который важен для структуры соединительной ткани и костей. С возрастом содержание кремния в организме уменьшается, что может снизить подвижность суставов, объясняет эксперт.

Чага

Этот гриб содержит больше антиоксидантов, чем черника и грибы рейши, говорит Юлия Дмитриева. Антиоксиданты защищают клетки от повреждений, и правильное питание может помочь восполнить их недостаток, что особенно важно с возрастом.

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