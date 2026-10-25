Хотя рецепта вечной молодости не существует, правильное питание может помочь замедлить процессы старения. Эксперт по питанию делится рекомендациями.
Вопрос «Что съесть, чтобы стать моложе?» становится все более актуальным. Нутрициолог и специалист по правильному питанию Юлия Дмитриева выделила семь продуктов, которые могут помочь омолодить организм изнутри.
Морепродукты, рыба и льняное масло
Эти продукты содержат омега-3 жирные кислоты, которые обладают противовоспалительными свойствами. Омега-3 также стабилизирует клеточные мембраны и улучшает свертываемость крови, отмечает Юлия Дмитриева.
Розмарин
Розмарин богат розмариновой кислотой, которая связывает радикалы и разрушает связи между белками и углеводами, снижая гликацию. Это помогает предотвратить накопление веществ, нарушающих обменные процессы и вызывающих гибель клеток, объясняет эксперт.
Зеленые листовые овощи и зелень
Эти продукты богаты витамином С, который является мощным антиоксидантом. Они восстанавливают кислотно-щелочной баланс, насыщают клетки кислородом и снижают уровень плохого холестерина, добавляет Юлия Дмитриева.
Чеснок
Чеснок содержит серу, способствующую очищению печени от токсинов, и участвует в детоксикации организма. Он также содержит аллицин, обладающий онкопротекторным действием, поясняет нутрициолог.
Брокколи
Этот овощ содержит сульфорафан, который является антиоксидантом и замедляет процессы гликации, говорит Юлия Дмитриева.
Перга (пчелиный хлеб)
Перга богата каротиноидами и аминокислотами, а также содержит кремний, который важен для структуры соединительной ткани и костей. С возрастом содержание кремния в организме уменьшается, что может снизить подвижность суставов, объясняет эксперт.
Чага
Этот гриб содержит больше антиоксидантов, чем черника и грибы рейши, говорит Юлия Дмитриева. Антиоксиданты защищают клетки от повреждений, и правильное питание может помочь восполнить их недостаток, что особенно важно с возрастом.
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