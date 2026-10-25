Хотя рецепта вечной молодости не существует, правильное питание может помочь замедлить процессы старения. Эксперт по питанию делится рекомендациями.

Вопрос «Что съесть, чтобы стать моложе?» становится все более актуальным. Нутрициолог и специалист по правильному питанию Юлия Дмитриева выделила семь продуктов, которые могут помочь омолодить организм изнутри.

Морепродукты, рыба и льняное масло

Эти продукты содержат омега-3 жирные кислоты, которые обладают противовоспалительными свойствами. Омега-3 также стабилизирует клеточные мембраны и улучшает свертываемость крови, отмечает Юлия Дмитриева.

Розмарин

Розмарин богат розмариновой кислотой, которая связывает радикалы и разрушает связи между белками и углеводами, снижая гликацию. Это помогает предотвратить накопление веществ, нарушающих обменные процессы и вызывающих гибель клеток, объясняет эксперт.

Зеленые листовые овощи и зелень

Эти продукты богаты витамином С, который является мощным антиоксидантом. Они восстанавливают кислотно-щелочной баланс, насыщают клетки кислородом и снижают уровень плохого холестерина, добавляет Юлия Дмитриева.

Чеснок

Чеснок содержит серу, способствующую очищению печени от токсинов, и участвует в детоксикации организма. Он также содержит аллицин, обладающий онкопротекторным действием, поясняет нутрициолог.

Брокколи

Этот овощ содержит сульфорафан, который является антиоксидантом и замедляет процессы гликации, говорит Юлия Дмитриева.

Перга (пчелиный хлеб)

Перга богата каротиноидами и аминокислотами, а также содержит кремний, который важен для структуры соединительной ткани и костей. С возрастом содержание кремния в организме уменьшается, что может снизить подвижность суставов, объясняет эксперт.

Чага

Этот гриб содержит больше антиоксидантов, чем черника и грибы рейши, говорит Юлия Дмитриева. Антиоксиданты защищают клетки от повреждений, и правильное питание может помочь восполнить их недостаток, что особенно важно с возрастом.