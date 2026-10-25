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Пищевые привычки для снижения уровня сахара в крови 0 458

Еда и рецепты
Дата публикации: 25.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пищевые привычки для снижения уровня сахара в крови

Повышенный уровень сахара в крови может привести к различным проблемам со здоровьем.

 

По этой причине, как отмечают специалисты, людям, страдающим от повышенного уровня сахара, следует придерживаться полезных привычек, особенно в утреннее время.

Доктора подчеркивают важность соблюдения водного баланса в течение всего дня, так как обезвоживание может быть связано с повышенным уровнем сахара в крови.

Кроме того, не стоит пропускать завтрак, так как он помогает стабилизировать состояние. Рекомендуется употреблять больше белковой пищи, такой как яйца и йогурты, что поможет избежать вредных перекусов.

Медики также отмечают, что чем дольше человек не ест, тем больше сахара вырабатывает его организм — это связано с процессом глюконеогенеза.

Не рекомендуется сразу же пить чашку кофе. Лучше подождать немного перед тем, как заварить любимый напиток, так как кофеин может повысить уровень гормонов стресса и, соответственно, уровень сахара в крови.

Полезной будет и прогулка после завтрака.

Также рекомендуется заниматься другой деятельностью, которая положительно влияет на физическое состояние и снижает уровень стресса, например, йогой.

Соответствующая информация была опубликована на портале Eat this, not that!.

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