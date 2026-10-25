Диетолог Екатерина Кривцова рекомендует для укрепления иммунитета употреблять отвар из шиповника, свежие яблоки и квашеную капусту.

По словам специалиста, шиповник помогает поддерживать высокий уровень витамина C на длительный срок. В отличие от соков, он значительно реже вызывает аллергические реакции.

Для защиты организма от простудных и инфекционных заболеваний важен витамин C, который, по мнению эксперта, содержится в местных яблоках в большем количестве, чем в импортных.

Кроме того, для снижения заболеваемости простудами и улучшения иммунитета важны витамины D3, К, а также микроэлементы, такие как калий, селен, йод, магний и железо.