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Продукты для укрепления иммунитета по мнению диетолога 0 264

Еда и рецепты
Дата публикации: 25.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Продукты для укрепления иммунитета по мнению диетолога

Диетолог Екатерина Кривцова рекомендует для укрепления иммунитета употреблять отвар из шиповника, свежие яблоки и квашеную капусту.

 

По словам специалиста, шиповник помогает поддерживать высокий уровень витамина C на длительный срок. В отличие от соков, он значительно реже вызывает аллергические реакции.

Для защиты организма от простудных и инфекционных заболеваний важен витамин C, который, по мнению эксперта, содержится в местных яблоках в большем количестве, чем в импортных.

Кроме того, для снижения заболеваемости простудами и улучшения иммунитета важны витамины D3, К, а также микроэлементы, такие как калий, селен, йод, магний и железо.

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