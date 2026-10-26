С возрастом стареет не только тело, но и мозг.

Каждому человеку хотелось бы сохранить ясность ума на протяжении всей жизни.

Американские ученые провели эксперимент с участием добровольцев и установили, что два простых продукта могут помочь в этом.

В первую очередь они отметили пользу жирной рыбы, богатой омега-3 жирными кислотами.

Поэтому в рацион стоит включить лосось, скумбрию, сардины и сельдь, употребляя их минимум раз в неделю.

Специалисты пояснили, что омега-3 способствует здоровью мозга, положительно влияет на настроение и замедляет снижение интеллекта.

Если морепродукты не подходят, рекомендуется добавить в рацион грецкие орехи или семена льна, конопли или их масла.

Соответствующая информация была опубликована на портале Eat This, Not That!.