С возрастом стареет не только тело, но и мозг.
Каждому человеку хотелось бы сохранить ясность ума на протяжении всей жизни.
Американские ученые провели эксперимент с участием добровольцев и установили, что два простых продукта могут помочь в этом.
В первую очередь они отметили пользу жирной рыбы, богатой омега-3 жирными кислотами.
Поэтому в рацион стоит включить лосось, скумбрию, сардины и сельдь, употребляя их минимум раз в неделю.
Специалисты пояснили, что омега-3 способствует здоровью мозга, положительно влияет на настроение и замедляет снижение интеллекта.
Если морепродукты не подходят, рекомендуется добавить в рацион грецкие орехи или семена льна, конопли или их масла.
Соответствующая информация была опубликована на портале Eat This, Not That!.
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