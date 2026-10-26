Гречневая каша может стать настоящим деликатесом, если правильно её приготовить.

Даже такой продукт, как гречка, можно приготовить так, что она превзойдёт многие ресторанные блюда.

Первое, что нужно сделать перед приготовлением гречневой каши, это подготовить крупу. Переберите её и тщательно промойте, затем оставьте для высыхания.

Следующий шаг — налить растительное масло на дно кастрюли, в которой будет вариться гречка.

Поставьте кастрюлю на плиту и дождитесь, пока масло хорошо раскалится.

Теперь всыпьте крупу в кастрюлю и интенсивно перемешивайте её в течение 2-3 минут.

Затем налейте в стакан тёплой воды и добавьте соль (в том же количестве, как и при обычной варке).

Выливайте посоленную воду в кастрюлю, добавьте немного соды на кончике ножа и долейте воды так, чтобы она покрывала гречку примерно на пару сантиметров. Мешать не нужно. Варите гречку на маленьком огне, и результат вас приятно удивит.