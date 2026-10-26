Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как приготовить гречку так, чтобы она понравилась всем 0 303

Еда и рецепты
Дата публикации: 26.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как приготовить гречку так, чтобы она понравилась всем

Гречневая каша может стать настоящим деликатесом, если правильно её приготовить.

 

Даже такой продукт, как гречка, можно приготовить так, что она превзойдёт многие ресторанные блюда.

Первое, что нужно сделать перед приготовлением гречневой каши, это подготовить крупу. Переберите её и тщательно промойте, затем оставьте для высыхания.

Следующий шаг — налить растительное масло на дно кастрюли, в которой будет вариться гречка.

Поставьте кастрюлю на плиту и дождитесь, пока масло хорошо раскалится.

Теперь всыпьте крупу в кастрюлю и интенсивно перемешивайте её в течение 2-3 минут.

Затем налейте в стакан тёплой воды и добавьте соль (в том же количестве, как и при обычной варке).

Выливайте посоленную воду в кастрюлю, добавьте немного соды на кончике ножа и долейте воды так, чтобы она покрывала гречку примерно на пару сантиметров. Мешать не нужно. Варите гречку на маленьком огне, и результат вас приятно удивит.

×
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
2
1
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Бананы
Изображение к статье: Яйца...
Изображение к статье: Мед
Изображение к статье: Чеснок

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Ryanair
ЧП и криминал
Изображение к статье: переговоры
В мире
1
Изображение к статье: Пентагон
В мире
Изображение к статье: Здание СГД
Политика
Изображение к статье: стенд Rail Baltica
В мире
2
Изображение к статье: тыквы-светильники
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Ryanair
ЧП и криминал
Изображение к статье: переговоры
В мире
1
Изображение к статье: Пентагон
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео