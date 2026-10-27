Поедание пищи руками, без использования столовых приборов, улучшает текстуру и вкус, считает профессор Чарльз Спенс из Оксфордского университета. По его мнению, отказ от вилок и ложек приносит множество преимуществ для здоровья.

Многие популярные блюда в мире едят руками, такие как гамбургеры, тако, тортильи и крылышки. Профессор Спенс отмечает: «Еда руками помогает нам быть более внимательными к тому, что мы едим, и улучшает наши впечатления от ужина, в отличие от бездумного использования столовых приборов. Вилка мешает и отделяет нас от наших чувств».

Опрос показал, что четверть британцев хотели бы отказаться от ножа, вилки и ложки ради более практичного опыта, сообщает The Daily Mail. Из 2500 участников исследования, 19% отметили, что чувствуют себя более расслабленными, когда едят руками, а каждый десятый считает, что это делает еду вкуснее.

Профессор Чарльз Спенс уверен, что отказ от устаревших манер и принятие пищи с открытым ртом — лучший способ получить максимальное удовольствие от еды. «Жевание с открытым ртом может помочь высвободить больше летучих органических соединений, что способствует нашему обонянию и общему восприятию», — добавил он.

Мясо, фрукты и овощи содержат летучие органические соединения, такие как сложные эфиры, кетоны, терпеноиды и альдегиды, которые придают блюду характерный аромат. По словам ученого, жевание с открытым ртом помогает большему количеству этих соединений достичь задней части носа, активируя обонятельные сенсорные нейроны, которые соединяются непосредственно с мозгом и улучшают наше восприятие пищи.