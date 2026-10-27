Красный острый перец вызывает ощущение жжения во рту благодаря веществу капсаицину. Это соединение активирует чувствительную систему рецепторов тройничного нерва, расположенных в обонятельном эпителии.

Тройничный нерв отвечает за чувствительность органов лица и регулирует нервные окончания, связанные с болевыми, температурными и тактильными ощущениями в ротовой полости, носу и глазах. Наибольшее количество капсаицина содержится на внутренних стенках перца.

Когда капсаицин контактирует со слизистой оболочкой, даже небольшие его дозы воздействуют на определенные нервные окончания на языке, известные как С-волокна, которые реагируют на температуру, механические и химические раздражители. Ощущение сильного жжения исчезает только тогда, когда острый перец попадает в пищевод, где количество С-волокон значительно меньше. Несмотря на свою «огнеопасность», капсаицин в основном полезен, так как он способствует выделению желудочного сока и улучшает аппетит.