Кофе и чай – популярные тонизирующие напитки, которые нравятся многим.

Однако не все знают, как правильно их употреблять, чтобы не навредить своему здоровью.

Если напиток приготовлен на воде при температуре 90 градусов, это может привести к ожогам слизистой пищевода и значительно увеличить риск развития онкологических заболеваний.

Врачи из Великобритании провели исследования, чтобы подтвердить опасность горячих напитков.

Исследования показали, что люди, которые пьют очень горячий кофе, сталкиваются с повышенным риском рака пищевода.

По словам специалистов, вероятность этого увеличивается в 5,5 раз.

Медики рекомендуют употреблять горячие напитки только спустя как минимум пять минут после заваривания, когда температура опустится до 60 градусов и ниже.

Выводы специалистов были опубликованы в журнале International Journal of Cancer.



