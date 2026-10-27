Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Почему не стоит пить кофе сразу после приготовления: мнение онкологов 0 699

Еда и рецепты
Дата публикации: 27.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему не стоит пить кофе сразу после приготовления: мнение онкологов

Кофе и чай – популярные тонизирующие напитки, которые нравятся многим.

 

Однако не все знают, как правильно их употреблять, чтобы не навредить своему здоровью.

Если напиток приготовлен на воде при температуре 90 градусов, это может привести к ожогам слизистой пищевода и значительно увеличить риск развития онкологических заболеваний.

Врачи из Великобритании провели исследования, чтобы подтвердить опасность горячих напитков.

Исследования показали, что люди, которые пьют очень горячий кофе, сталкиваются с повышенным риском рака пищевода.

По словам специалистов, вероятность этого увеличивается в 5,5 раз.

Медики рекомендуют употреблять горячие напитки только спустя как минимум пять минут после заваривания, когда температура опустится до 60 градусов и ниже.

Выводы специалистов были опубликованы в журнале International Journal of Cancer.

×
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Чили
Изображение к статье: Винегрет
Изображение к статье: Как приготовить гречку так, чтобы она понравилась всем
Изображение к статье: Два продукта для ясности ума

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Здание академии наук Латвии
Политика
Изображение к статье: Наташа Королева и Тарзан
Lifenews
Изображение к статье: «Тора! Тора!» (кадр из кинофильма)
В мире
Изображение к статье: танкер
В мире
Изображение к статье: салон авто с автопилотом
Техно
Изображение к статье: опора моста
Наша Латвия
3
Изображение к статье: Здание академии наук Латвии
Политика
Изображение к статье: Наташа Королева и Тарзан
Lifenews
Изображение к статье: «Тора! Тора!» (кадр из кинофильма)
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео