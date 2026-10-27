Турецкий врач-диетолог Дидем Кючук рассказала о том, что свекла может помочь в защите от болезни Альцгеймера, онкологических заболеваний и проблем с сердечно-сосудистой системой. Однако людям с сахарным диабетом следует быть осторожными при её употреблении.

Первые признаки деменции, такие как ухудшение когнитивных функций, могут возникать из-за нарушений кровообращения в головном мозге, что приводит к недостаточному насыщению клеток кислородом. Нитраты, содержащиеся в свекле, в организме человека преобразуются в оксид азота, что способствует тонизированию сосудов, улучшению кровоснабжения и нормализации давления. Это важно, так как высокое давление может стать причиной инсультов, инфарктов и различных заболеваний почек.

Свекла также помогает защитить клетки от воздействия свободных радикалов, что может предотвратить развитие онкологических заболеваний. Это свойство связано с беталаином, который обладает антиоксидантными характеристиками.

Кроме того, свекла, благодаря содержанию витамина С, способствует укреплению иммунной системы, а высокое содержание клетчатки помогает надолго насыщать организм и улучшать пищеварение.