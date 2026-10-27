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Продукты, помогающие снять отеки 0 116

Еда и рецепты
Дата публикации: 27.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Арбуз

Отеки могут возникать из-за нарушения баланса жидкости в тканях.

 

Отеки могут появляться по различным причинам: проблемы с сосудами, прием лекарств, болезни сердца и почек, застой лимфы или неправильное питание.

Существуют продукты, которые могут помочь в борьбе с отечностью, но не все о них знают.

В первую очередь стоит обратить внимание на арбуз. Эта сладкая и сочная ягода, ассоциирующаяся с летом, является отличным средством от отеков.

Также полезен виноград, который способен выводить лишнюю жидкость и токсины.

Специалисты рекомендуют также огуречный сок и яблоки.

Тыква тоже принесет пользу. Этот овощ богат витаминами А, Р, Е и другими полезными элементами, отлично очищает кишечник, улучшает состояние сосудов и положительно влияет на работу сердца. Лучше всего запекать кусочки тыквы.

При отеках стоит обратить внимание на клюкву и бруснику. Эти ягоды желательно употреблять в свежем виде или готовить на их основе натуральные морсы.

Если отечность беспокоит слишком часто, рекомендуется обратиться к медикам для выявления источника проблемы и начала лечения.

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