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Сколько яиц можно употреблять в день без вреда для здоровья: мнение диетолога 0 239

Еда и рецепты
Дата публикации: 27.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сколько яиц можно употреблять в день без вреда для здоровья: мнение диетолога

Яичница или омлет — это популярные блюда для завтрака. Многие выбирают их, так как они не только полезны и быстро готовятся, но и очень сытные.

 

Кроме того, яйца часто добавляют в различные блюда или используют для фарширования на праздничном столе.

Однако важно помнить, что чрезмерное потребление яиц нежелательно.

Это связано с высоким содержанием холестерина, который может негативно сказаться на здоровье сердца.

Диетолог Екатерина Ивахненко объяснила, сколько яиц можно есть в день, чтобы не навредить здоровью.

По словам специалиста, здоровому человеку можно употреблять до трех яиц в день.

Тем, кто имеет повышенный уровень холестерина или страдает заболеваниями ЖКТ, рекомендуется ограничиться тремя яйцами в неделю.

При этом яичный белок можно есть чаще, так как он не приносит вреда организму.

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